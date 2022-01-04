Торік через Ла-Манш перебралося утричі більше нелегальних мігрантів, ніж 2020 року

Кількість мігрантів, які перетнули Ла-Манш минулого року у спробі дістатися з Франції до Великої Британії на невеликих човнах, втричі перевищила число 2020 року.

Про це свідчать дані, зібрані BBC, повідомляє "Європейська правда".

Щонайменше 28 431 мігрант здійснив таку подорож у 2021 році незважаючи на величезні інвестиції Британії у запобігання нелегальних перетинів.

У 2020 році загалом через Ла-Манш на малих човнах перебралися 8417 осіб.

24 листопада 2021 року щонайменше 27 людей загинули, коли їхній човен затонув.Того ж місяця було встановлено новий добовий рекорд, коли 1185 людей досягли берегів Британії на борту 33 човнів.

У 2020 році найбільше прибуття за один день становило 416, це відбулось у вересні.

Міністр внутрішніх справ Британії заявив, що уряд реформує свій підхід і введе жорсткіші правила надання притулку.

Благодійні організації для біженців стверджують, що "небезпечна і черства політика" уряду призведе до збільшення кількості прибулих і загиблих.

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