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Стефанішина розповіла про підсумки зустрічі Комісії Україна-НАТО

Понеділок, 10 січня 2022, 19:01

У Комісії Україна-НАТО наголосили, що на столі має бути комплексний пакет стримування Росії, включаючи болючі санкції.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина за підсумками зустрічі у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Поінформувала сьогодні партнерів НАТО про напружену ситуацію з безпекою на місцях. Росія намагається зрушити дискусію, погрожуючи новою війною, не роблячи жодного кроку до мирного врегулювання в рамках Мінського чи Нормандського форматів", - написала Стефанишина у Twitter.

"Наше спільне невідкладне завдання – забезпечити деескалацію на українсько-російському кордоні. Ціна за подальшу агресію має бути надзвичайно високою. У Комісії Україна-НАТО наголосили, що на столі має бути комплексний пакет стримування, включаючи болючі санкції", - додала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, напередодні зустрічі Росія-НАТО в Брюсселі генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повторив, що НАТО не піде на жодні компроміси з Росією щодо питання членства України.

Столтенберг раніше заявляв, що США та НАТО готові обговорити з Росією "контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".

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