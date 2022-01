Стефанішина розповіла про підсумки зустрічі Комісії Україна-НАТО

У Комісії Україна-НАТО наголосили, що на столі має бути комплексний пакет стримування Росії, включаючи болючі санкції.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина за підсумками зустрічі у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Поінформувала сьогодні партнерів НАТО про напружену ситуацію з безпекою на місцях. Росія намагається зрушити дискусію, погрожуючи новою війною, не роблячи жодного кроку до мирного врегулювання в рамках Мінського чи Нормандського форматів", - написала Стефанишина у Twitter.

Our joint urgent task is to ensure de-escalation on the Ukrainian-Russian border. The price for further aggression must be extremely high.



At the Ukraine-NATO Commission stressed that a comprehensive deterrence package should be on the table, including painful sanctions.

