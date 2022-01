Стефанишина рассказала об итогах встречи Комиссии Украина-НАТО

В Комиссии Украина-НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания России, включая болезненные санкции.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина по итогам встречи в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Проинформировала сегодня партнеров НАТО о напряженной ситуации с безопасностью на местах. Россия пытается сдвинуть дискуссию, угрожая новой войной, не делая ни шага к мирному урегулированию в рамках Минского или Нормандского форматов", - написала Стефанишина в Twitter.

Our joint urgent task is to ensure de-escalation on the Ukrainian-Russian border. The price for further aggression must be extremely high.



At the Ukraine-NATO Commission stressed that a comprehensive deterrence package should be on the table, including painful sanctions.

