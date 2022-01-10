Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Стефанишина рассказала об итогах встречи Комиссии Украина-НАТО

Понедельник, 10 января 2022, 19:01

В Комиссии Украина-НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания России, включая болезненные санкции.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина по итогам встречи в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Проинформировала сегодня партнеров НАТО о напряженной ситуации с безопасностью на местах. Россия пытается сдвинуть дискуссию, угрожая новой войной, не делая ни шага к мирному урегулированию в рамках Минского или Нормандского форматов", - написала Стефанишина в Twitter.

"Наша совместная неотложная задача – обеспечить деэскалацию на украинско-российской границе. Цена за дальнейшую агрессию должна быть чрезвычайно высока. В Комиссии Украина-НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания, включая болезненные санкции", - добавила вице-премьер.

Напомним, накануне встречи Россия-НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг повторил, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу членства Украины.

Столтенберг ранее заявлял, что США и НАТО готовы обсудить с Россией "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи".

Читайте также: 8 форматов для Путина: как Запад планирует договариваться с РФ о безопасности и Украине

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Почему смена власти в Польше не станет хорошей новостью для Киева: взгляд из Варшавы

Нынешняя польская власть готова к реальной поддержке Украины независимо от взглядов Германии или РФ. Сохранится ли этот курс в случае победы оппозиции? (укр.)
10 января 2022 — Пшемыслав Журавский вель Граевский, глава Совета безопасности и обороны при президенте Польши

8 форматов для Путина: как Запад планирует договариваться с РФ о безопасности и об Украине

В ЕС не скрывают, что их все это раздражает! Ведь принцип "ничего о нас без нас" относится не только к Украине, но и ко всем европейским странам...
10 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь ввод войск РФ в Казахстан

Эти события почти наверняка сделают власть Казахстана более пророссийской или даже контролируемой Москвой. Но и это не все... (укр.)
8 января 2022 — Европейская правда