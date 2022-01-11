Аудитори визнали неефективною підтримку ЄС реформ верховенства права на Західних Балканах

ЄС витратив близько 700 мільйонів євро з 2014 по 2020 рік задля сприяння реформам верховенства права на Західних Балканах, але ці інвестиції мало вплинули на регіон.

Про це йдеться в опублікованому в понеділок звіті Європейської палати аудиторів (ЄПА), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

ЄС виділяв кошти, щоб допомогти Албанії, Північній Македонії, Чорногорії, Сербії, Боснії та Герцеговині і Косову досягнути прогресу в реформах у таких галузях, як незалежність судової системи. Однак аудитори вказують на відсутність політичної волі в регіоні, а також на недоліки у підході Європейської комісії до проєктів на Західних Балканах, які сприяють нездатності досягти прогресу.

"Наш аудит обраних проєктів показує, що у тих випадках, коли компоненти проєкту зосереджені на технічній допомозі, підвищенні потенціалу та інституційній ефективності, політична підтримка була сильною, і ці заходи загалом здійснюються відповідно до плану", - написали аудитори.

"Там, де компоненти націлені, наприклад, на внесення поправок до законодавчої бази з метою посилення незалежності та підзвітності… політична відданість часто була слабшою", - заявили аудитори.

Аудитори також зазначили, що "внутрішня підтримка ЄС діяльності громадянського суспільства в галузі верховенства права є недостатньою", і висловили занепокоєння тим, що проєкти, які підтримуються ЄС, можуть виявитися фінансово нестійкими після припинення європейської підтримки.

Більше того, у фінансуванні, виділеному регіону в рамках Інструменту допомоги на етапі підготовки до вступу (IPA) на 2014–2020 роки, на думку аудиторів, були відсутні суворі положення, що пов'язують загальмовані реформи з фінансуванням.

Делегації ЄС "рідко використовували можливість призупинити фінансову підтримку в рамках IPA, якщо реформи не просувалися задовільним чином", зазначили аудитори.

Зважаючи на ці проблеми, аудитори тепер виступають за низку змін у тому, як блок підходить до реформ верховенства права на Західних Балканах.

Нагадаємо, восени аудитори ЄС у своєму звіті про боротьбу з корупцією в Україні заявили про неефективність дій Євросоюзу у цій сфері.

Читайте детальніше у статті: Аудит великої корупції: як змінить підтримку України звіт ЄС про "захоплену державу".

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