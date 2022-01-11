Аудиторы сочли неэффективной поддержку ЕС реформ верховенства права на Западных Балканах

ЕС потратил около 700 миллионов евро с 2014 по 2020 год для содействия реформам верховенства права на Западных Балканах, но эти инвестиции мало повлияли на регион.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Европейской палаты аудиторов (ЕПА), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

ЕС выделял средства, чтобы помочь Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине и Косово достичь прогресса в реформах в таких областях, как независимость судебной системы. Однако аудиторы указывают на отсутствие политической воли в регионе, а также на недостатки в подходе Европейской комиссии к проектам на Западных Балканах, которые способствуют неспособности достичь прогресса.

"Наш аудит избранных проектов показывает, что в тех случаях, когда компоненты проекта сосредоточены на технической помощи, повышении потенциала и институциональной эффективности, политическая поддержка была сильной, и эти меры в целом осуществляются в соответствии с планом", - написали аудиторы.

"Там, где компоненты нацелены, например, на внесение поправок в законодательную базу с целью усиления независимости и подотчетности… политическая преданность часто была слабее", - заявили аудиторы.

Аудиторы также отметили, что "внутренняя поддержка ЕС деятельности гражданского общества в области верховенства права недостаточна", и выразили обеспокоенность тем, что поддерживаемые ЕС проекты могут оказаться финансово неустойчивыми после прекращения европейской поддержки.

Более того, в финансировании, выделенном региону в рамках Инструмента помощи на этапе подготовки к вступлению (IPA) на 2014-2020 годы, по мнению аудиторов, отсутствовали строгие положения, связывающие заторможенные реформы с финансированием.

Делегации ЕС "редко использовали возможность приостановить финансовую поддержку в рамках IPA, если реформы не продвигались удовлетворительно", отметили аудиторы.

Ввиду этих проблем аудиторы теперь выступают за ряд изменений в том, как блок подходит к реформам верховенства права на Западных Балканах.

Напомним, осенью аудиторы ЕС в своем отчете по борьбе с коррупцией в Украине заявили о неэффективности действий Евросоюза в этой сфере.

Читайте подробнее в статье: Аудит крупной коррупции: как изменит поддержку Украины отчет ЕС о "захваченном государстве".