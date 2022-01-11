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Кількість смертей від COVID-19 у Польщі перевищила 100 тисяч

Вівторок, 11 січня 2022, 10:55

У Польщі за минулу добу від коронавірусної хвороби померли 493 людини, загальне число померлих перетнуло позначку у 100 тисяч.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Сьогодні ми маємо 11 400 нових випадків зараження. Це аналогічні показники попереднього тижня, можливо, трохи менші. Що стосується смертей, то кількість вища, ніж тиждень тому, що побічно пов’язано з тим, що у нас були тривалі вихідні. Померли 493 людини", - сказав міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський.

 "Сьогодні ще один сумний день, але особливий, тому що ми подолали межу ста тисяч смертей від коронавірусу", – додав він.

Понад 21,2 млн людейу ​​Польщі повністю вакциновані двома дозами препаратів від Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca або одноразовою вакциною від Johnson & Johnson.

Понад 7,5 мільйона поляків прийняли бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

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Польща Епідемія у цифрах Коронавірус

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