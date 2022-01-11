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Число смертей от COVID-19 в Польше превысило 100 тысяч

Вторник, 11 января 2022, 10:55

В Польше за минувшие сутки от коронавирусной болезни умерло 493 человека, общее число умерших пересекло отметку в 100 тысяч.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Сегодня у нас есть 11 400 новых случаев заражения. Это аналогичные показатели предыдущей недели, возможно, несколько меньше. Что касается смертей, то количество выше недели назад, что косвенно связано с тем, что у нас были длительные выходные. Умерло 493 человека", - сказал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

 "Сегодня еще один печальный день, но особенный, потому что мы преодолели отметку в 100 тысяч смертей от коронавируса", – добавил он.

Более 21,2 млн человек в Польше полностью вакцинированы двумя дозами препаратов от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca или одноразовой вакциной от Johnson & Johnson.

Более 7,5 миллионов поляков получили бустерную дозу вакцины против COVID-19.

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