Перемовниця США провела переговори зі Столтенбергом напередодні зустрічі Росія-НАТО

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на переговорах з Росією в Женеві 10 січня, у вівторок провела переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Шерман розповіла у Twitter, пише "Європейська правда".

Шерман зустрілася зі Столтенбергом наступного дня після того, як очолювала делегацію США на переговорах з РФ в Женеві, і за день до засідання Ради Росія-НАТО, скликаним через висунення Кремлем ультиматуму.

"Єнс Столтенберг і я зустрілися, щоб обговорити завтрашнє засідання Ради НАТО-Росія та необхідність дій Росії для деескалації напруженості. Ми підтвердили єдиний підхід НАТО щодо Росії, який балансує між стримуванням і діалогом, і підкреслили нашу непохитну підтримку України", - розповіла Шерман у Twitter.

