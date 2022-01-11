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Перемовниця США провела переговори зі Столтенбергом напередодні зустрічі Росія-НАТО

Вівторок, 11 січня 2022, 12:43

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на переговорах з Росією в Женеві 10 січня, у вівторок провела переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. 

Про це Шерман розповіла у Twitter, пише "Європейська правда".

Шерман зустрілася зі Столтенбергом наступного дня після того, як очолювала делегацію США на переговорах з РФ в Женеві, і за день до засідання Ради Росія-НАТО, скликаним через висунення Кремлем ультиматуму. 

"Єнс Столтенберг і я зустрілися, щоб обговорити завтрашнє засідання Ради НАТО-Росія та необхідність дій Росії для деескалації напруженості. Ми підтвердили єдиний підхід НАТО щодо Росії, який балансує між стримуванням і діалогом, і підкреслили нашу непохитну підтримку України", - розповіла Шерман у Twitter.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві розпочалась серія переговорів щодо безпекових ультиматумів Кремля.

На переговорах з делегацією США Росія висунула принципові умови, без яких вважає прогрес в інших питаннях малоймовірним. Усі вони стосуються так званих "гарантій безпеки" та діяльності Альянсу на території країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року.

Шерман після переговорів заявила, що Сполучені Штати відкидають безпекові пропозиції Росії, включаючи вимоги не приймати Україну до НАТО.

Детально про результати переговорів дивіться у відео ЄвроПравди "Зони впливу у Європі".

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США Росія Альянс

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