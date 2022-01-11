Перемовниця США провела переговори зі Столтенбергом напередодні зустрічі Росія-НАТО

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на переговорах з Росією в Женеві 10 січня, у вівторок провела переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Шерман розповіла у Twitter, пише "Європейська правда".

Шерман зустрілася зі Столтенбергом наступного дня після того, як очолювала делегацію США на переговорах з РФ в Женеві, і за день до засідання Ради Росія-НАТО, скликаним через висунення Кремлем ультиматуму.

"Єнс Столтенберг і я зустрілися, щоб обговорити завтрашнє засідання Ради НАТО-Росія та необхідність дій Росії для деескалації напруженості. Ми підтвердили єдиний підхід НАТО щодо Росії, який балансує між стримуванням і діалогом, і підкреслили нашу непохитну підтримку України", - розповіла Шерман у Twitter.

.@jensstoltenberg and I met to discuss tomorrow’s NATO-Russia Council and the need for Russian actions to de-escalate tensions. We affirmed a unified @NATO approach toward Russia balancing deterrence and dialogue, and stressed our unwavering support for Ukraine. pic.twitter.com/SOVNeLb4CY — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 11, 2022

Нагадаємо, 10 січня у Женеві розпочалась серія переговорів щодо безпекових ультиматумів Кремля.

На переговорах з делегацією США Росія висунула принципові умови, без яких вважає прогрес в інших питаннях малоймовірним. Усі вони стосуються так званих "гарантій безпеки" та діяльності Альянсу на території країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року.

Шерман після переговорів заявила, що Сполучені Штати відкидають безпекові пропозиції Росії, включаючи вимоги не приймати Україну до НАТО.

Детально про результати переговорів дивіться у відео ЄвроПравди "Зони впливу у Європі".

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