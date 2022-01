Переговорщица США провела переговоры со Столтенбергом в преддверии встречи Россия-НАТО

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на переговорах с Россией в Женеве 10 января, во вторник провела переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Шерман рассказала в Twitter, пишет "Европейская правда".

Шерман встретилась со Столтенбергом на следующий день после того, как возглавляла делегацию США на переговорах с РФ в Женеве, и за день до заседания Совета Россия-НАТО, созванного из-за выдвижения Кремлем ультиматума.

"Йенс Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить завтрашнее заседание Совета НАТО-Россия и необходимость действий России для деэскалации напряженности. Мы подтвердили единый подход НАТО по отношению к России, который балансирует между сдерживанием и диалогом, и подчеркнули нашу непреклонную поддержку Украины", - рассказала Шерман в Twitter.

