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Укр / Рус

Переговорщица США провела переговоры со Столтенбергом в преддверии встречи Россия-НАТО

Вторник, 11 января 2022, 12:43

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на переговорах с Россией в Женеве 10 января, во вторник провела переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Шерман рассказала в Twitter, пишет "Европейская правда".

Шерман встретилась со Столтенбергом на следующий день после того, как возглавляла делегацию США на переговорах с РФ в Женеве, и за день до заседания Совета Россия-НАТО, созванного из-за выдвижения Кремлем ультиматума.

"Йенс Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить завтрашнее заседание Совета НАТО-Россия и необходимость действий России для деэскалации напряженности. Мы подтвердили единый подход НАТО по отношению к России, который балансирует между сдерживанием и диалогом, и подчеркнули нашу непреклонную поддержку Украины", - рассказала Шерман в Twitter.

Напомним, 10 января в Женеве началась серия переговоров по ультиматуму Кремля в сфере безопасности.

На переговорах с делегацией США Россия выдвинула принципиальные условия, без которых считает прогресс в других вопросах маловероятным. Все они относятся к так называемым "гарантиям безопасности" и деятельности Альянса на территории стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Шерман после переговоров заявила, что Соединенные Штаты отвергают предложения по безопасности России, включая требования не принимать Украину в НАТО.

Подробно о результатах переговоров смотрите в видео ЕвроПравды "Зоны влияния в Европе".

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США Россия Альянс

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