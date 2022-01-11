У Баварії в перші дні нового року 1800 людям ввели протерміновану вакцину

У Верхній Баварії в одному з центрів вакцинації на початку року близько 1800 людям ввели протерміновані дози вакцини Pfizer/Biontech.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel Online.

Люди були вакциновані в період з 4 по 6 січня у центрі вакцинації в Еберсберзі або мобільною бригадою. Термін придатності вакцини минув 31 грудня.

Утім, оператор центру вакцинації виключив шкоду здоров'ю чи подальші наслідки, та зазначив, що не слід очікувати зниження ефективності вакцини при її належному зберіганні та обігу.

Водночас постраждалі можуть безкоштовно визначити рівень антитіл у центрі вакцинації та за необхідності пройти повторну вакцинацію.

Крім того, для постраждалих відкрили гарячу лінію.

Раніше повідомлялось, що у Німеччині лікар торік щеплював охочих в аеропорту саморобною вакциною.

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