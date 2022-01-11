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В Баварии в первые дни нового года 1800 человек ввели просроченную вакцину

Вторник, 11 января 2022, 15:31

В Верхней Баварии в одном из центров вакцинации в начале года около 1800 человек ввели просроченные дозы вакцины Pfizer/Biontech.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel Online.

Люди были вакцинированы в период с 4 по 6 января в центре вакцинации в Эберсберге или мобильной бригадой. Срок годности вакцины истек 31 декабря.

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Впрочем, оператор центра вакцинации исключил вред здоровью или дальнейшие последствия и отметил, что не следует ожидать снижения эффективности вакцины при надлежащем хранении и обращении.

В то же время пострадавшие могут бесплатно определить уровень антител в центре вакцинации и при необходимости пройти повторную вакцинацию.

Кроме того, для пострадавших открыли горячую линию.

Ранее сообщалось, что в Германии врач в прошлом году прививал желающих в аэропорту самодельной вакциной.

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Германия Коронавирус Вакцины

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