У Німеччині лікар щеплював охочих в аеропорту саморобною вакциною
В аеропорту німецького міста Любек правоохоронці перервали акцію "вакцинації від коронавірусу" охочих препаратом, який не мав офіційної реєстрації.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі DW.
"Акцію" проводив 27 листопада власник аеропорту, який також є професором медицини, Вінфрід Штьоккер. Він щеплював людей власноруч створеною "вакциною".
В аеропорту зібралися більше 200 осіб, понад 50 з яких встигли зробити укол до втручання поліції та служб охорони правопорядку.
Якщо підозри правоохоронців виправдаються, вчинок Штьоккера буде кваліфікований як порушення закону про лікарські засоби.
Препарат він розробив у своїй лабораторії, та тестував спершу на собі, членах сім'ї і друзях, а згодом зробити щеплення погодилися кілька десятків добровольців.
За словами самого Штьоккера, його препарат заснований на "рекомбінантному антигені, який можна легко та дешево отримати у пробірці". Аналогічний принцип дії має вакцина від коронавірусу американського концерну Novavax, заявку про реєстрацію якої для застосування в Європейському Союзі нині розглядає регулятор.
Проте Штьоккер не мав ні офіційного дозволу, ні дослідницького протоколу, ні доклінічного допуску.
Повноцінні клінічні дослідження препарату не проводились.
Раніше стало відомо про інцидент у німецькій Баварії, де богослов, що видавав себе за лікаря, провів або наказав провести понад 1400 щеплень від коронавірусу.