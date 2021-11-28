У Німеччині лікар щеплював охочих в аеропорту саморобною вакциною 

В аеропорту німецького міста Любек правоохоронці перервали акцію "вакцинації від коронавірусу" охочих препаратом, який не мав офіційної реєстрації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі DW.

"Акцію" проводив 27 листопада власник аеропорту, який також є професором медицини, Вінфрід Штьоккер. Він щеплював людей власноруч створеною "вакциною".

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В аеропорту зібралися більше 200 осіб, понад 50 з яких встигли зробити укол до втручання поліції та служб охорони правопорядку.

Якщо підозри правоохоронців виправдаються, вчинок Штьоккера буде кваліфікований як порушення закону про лікарські засоби.

Препарат він розробив у своїй лабораторії, та тестував спершу на собі, членах сім'ї і друзях, а згодом зробити щеплення погодилися кілька десятків добровольців.

За словами самого Штьоккера, його препарат заснований на "рекомбінантному антигені, який можна легко та дешево отримати у пробірці". Аналогічний принцип дії має вакцина від коронавірусу американського концерну Novavax, заявку про реєстрацію якої для застосування в Європейському Союзі нині розглядає регулятор.

Проте Штьоккер не мав ні офіційного дозволу, ні дослідницького протоколу, ні доклінічного допуску.

Повноцінні клінічні дослідження препарату не проводились.

Раніше стало відомо про інцидент у німецькій Баварії, де богослов, що видавав себе за лікаря, провів або наказав провести понад 1400 щеплень від коронавірусу.