Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У парламенті Британії дослідять, як ефективніше боротися з "брудними" російськими грошима в країні

Вівторок, 11 січня 2022, 15:52

Депутати cпеціального комітету із закордонних справ, де домінують консерватори з Палати представників, повторно дослідять проблему сумнівних російських грошей в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian. 

Міністерству закордонних справ Британії нерідко закидають розбіжність між, з одного боку, жорсткою позицією щодо Росії на словах та, з іншого - нездатністю запобігти "відмиванню" російських грошей на території Британії.

Вже нову главу МЗС Ліз Трасс неодноразово закликали повторно дослідити, чи адекватним є діюче законодавство і чи забезпечується його виконання. 

Нове дослідження комітету відбуватиметься як продовження попереднього на цю тему, Moscow’s Gold, що вийшло у 2018 році і вказало на прогалини в антикорупційному законодавстві. 

Після того експерти аналітичного центру Chatham House також вказували, що проблема з російськими грошима в Британії залишається невирішеною. 

Британський уряд також звинувачують у зволіканні з застосуванням законодавства для протидії, зокрема публічного реєстру бенефіціарних власників закордонних компаній, як купують або продають певні активи. 

Лідер комітету Том Тагендхет сказав, що розслідування має початися навесні і досліджувати будуть не так законодавство, а те, наскільки воно виконується. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Росія

Статті

Санкції всупереч Байдену: чи зможе Конгрес США заблокувати "Північний потік-2"

Доля посилених санкцій проти "Північного потоку-2" буде вирішена вже 14 січня. І хоча проєкт республіканців не має підтримки більшості, ситуація залишається хиткою.
11 січня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Чому зміна влади у Польщі не стане доброю новиною для Києва: погляд із Варшави

Нинішня польська влада готова до реальної підтримки України, незалежно від поглядів Німеччини чи РФ. Чи збережеться цей курс у випадку перемоги опозиції?
10 січня 2022 — Пшемислав Журавський вель Граєвський, голова Ради безпеки й оборони при президенті Польщі

8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну

У ЄС не приховують, що їх це все дратує! Адже принцип "нічого про нас без нас" стосується не лише України, а й усіх європейських держав...
10 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда