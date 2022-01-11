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Повені у Франції: річки вийшли з берегів, затоплені дороги, закриті школи

фото, відео
Вівторок, 11 січня 2022, 17:44

Внаслідок сильної повені на південному заході Франції загинула жінка похилого віку, школи залишаються закритими, а транспортне сполучення значно порушено.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Через зливи більшу частину південно-західної Франції за останні пару днів затопило. У Верхній Гаронні та Ар'єжі за 48 годин випала місячна норма опадів.

Наслідки найбільше відчувалися у департаменті Верхня Гаррона, де річка Гаронна вийшла з берегів. До ранку вівторка рівень води залишався на 4 метри 31 сантиметр вище за нормальний рівень у Тулузі — такого в місті не було два десятиліття.

У понеділок увечері жінка 70 років була знайдена потонулою в канаві неподалік свого будинку в Мервілі, на захід від Тулузи.

У вівторок у низці комун навколо міста було закрито школи та скасовано шкільні автобуси.

До 9 ранку на лінії між Тулузою та Латур-де-Кароль курсувала лише половина регіональних поїздів. Як мінімум одну станцію метро в самій Тулузі було закрито через повінь. Низка доріг навколо Тулузи та міста Лурд були повністю затоплені та недоступні.

У понеділок увечері сотні людей було евакуйовано зі студентських гуртожитків на тулузькому острові Іль-дю-Рам'є, і багато хто був змушений спати у спортзалі.

Сотні школярів також були евакуйовані у понеділок зі своїх класів у кількох комунах.

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