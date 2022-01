Повені у Франції: річки вийшли з берегів, затоплені дороги, закриті школи

Внаслідок сильної повені на південному заході Франції загинула жінка похилого віку, школи залишаються закритими, а транспортне сполучення значно порушено.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Через зливи більшу частину південно-західної Франції за останні пару днів затопило. У Верхній Гаронні та Ар'єжі за 48 годин випала місячна норма опадів.

Наслідки найбільше відчувалися у департаменті Верхня Гаррона, де річка Гаронна вийшла з берегів. До ранку вівторка рівень води залишався на 4 метри 31 сантиметр вище за нормальний рівень у Тулузі — такого в місті не було два десятиліття.

У понеділок увечері жінка 70 років була знайдена потонулою в канаві неподалік свого будинку в Мервілі, на захід від Тулузи.

У вівторок у низці комун навколо міста було закрито школи та скасовано шкільні автобуси.

Toulouse looking a little wet today. Crazy to see how high the river is. No walking along the riverside paths.#toulouse #meteo pic.twitter.com/zYfAvaO8cL