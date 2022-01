Наводнения во Франции: реки вышли из берегов, затоплены дороги, закрыты школы

В результате сильного наводнения на юго-западе Франции погибла пожилая женщина, школы остаются закрытыми, а транспортное сообщение серьезно нарушено.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Из-за ливней большую часть юго-западной Франции за последние пару дней затопило. В Верхней Гаронне и Арьеже за 48 часов выпала месячная норма осадков.

Последствия больше всего ощущались в департаменте Верхняя Гаррона, где река Гаронна вышла из берегов. До утра вторника уровень воды оставался на 4 метра 31 сантиметр выше нормального уровня в Тулузе — такого в городе не было два десятилетия.

В понедельник вечером 70-летнюю женщину нашли утонувшей в канаве недалеко от своего дома в Мервиле, к западу от Тулузы.

Во вторник в ряде коммун вокруг города были закрыты школы и отменены школьные автобусы.

Toulouse looking a little wet today. Crazy to see how high the river is. No walking along the riverside paths.#toulouse #meteo pic.twitter.com/zYfAvaO8cL