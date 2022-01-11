Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Наводнения во Франции: реки вышли из берегов, затоплены дороги, закрыты школы

Вторник, 11 января 2022, 17:44

В результате сильного наводнения на юго-западе Франции погибла пожилая женщина, школы остаются закрытыми, а транспортное сообщение серьезно нарушено.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Из-за ливней большую часть юго-западной Франции за последние пару дней затопило. В Верхней Гаронне и Арьеже за 48 часов выпала месячная норма осадков.

Последствия больше всего ощущались в департаменте Верхняя Гаррона, где река Гаронна вышла из берегов. До утра вторника уровень воды оставался на 4 метра 31 сантиметр выше нормального уровня в Тулузе — такого в городе не было два десятилетия.

В понедельник вечером 70-летнюю женщину нашли утонувшей в канаве недалеко от своего дома в Мервиле, к западу от Тулузы.

Во вторник в ряде коммун вокруг города были закрыты школы и отменены школьные автобусы.

До 9 утра на линии между Тулузой и Латур-де-Кароль курсировала всего половина региональных поездов. Как минимум одна станция метро в самой Тулузе была закрыта из-за наводнения. Ряд дорог вокруг Тулузы и города Лурд были полностью затоплены и недоступны.

В понедельник вечером сотни людей были эвакуированы из студенческих общежитий на тулузском острове Иль-дю-Рамье, и многие были вынуждены спать в спортзале.

Сотни школьников были эвакуированы в понедельник из своих классов в нескольких коммунах.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция стихийные бедствия

Статьи

Санкции вопреки Байдену: сможет ли Конгресс США заблокировать "Северный поток-2"

Судьба усиленных санкций против "Северного потока-2" будет решена уже 14 января. И хотя проект республиканцев не имеет поддержки большинства, ситуация остается неустойчивой (укр.)
11 января 2022 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Почему смена власти в Польше не станет хорошей новостью для Киева: взгляд из Варшавы

Нынешняя польская власть готова к реальной поддержке Украины независимо от взглядов Германии или РФ. Сохранится ли этот курс в случае победы оппозиции? (укр.)
10 января 2022 — Пшемыслав Журавский вель Граевский, глава Совета безопасности и обороны при президенте Польши

8 форматов для Путина: как Запад планирует договариваться с РФ о безопасности и об Украине

В ЕС не скрывают, что их все это раздражает! Ведь принцип "ничего о нас без нас" относится не только к Украине, но и ко всем европейским странам...
10 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда