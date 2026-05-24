Реакція ЄС на удар по Києву, Польща карає блогера з України, напад під Білим домом: новини вихідних

У ніч на 24 травня російський агресор завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши в тому числі й "Орєшнік". На думку президента Франції, застосування "Орєшніка" свідчить про безвихідь загарбницької війни Росії. У дайджесті зібрали реакції на черговий масований обстріл.

У Латвії дрон впав в озеро та вибухнув.

Новий уряд Угорщини забороняє імпорт агропродукції з України, а ЄС і Мексика підписали оновлену торговельну угоду.

Все важливе і цікаве за вихідні, 23 та 24 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Реакція ЄС на удар по Києву

У ніч на 24 травня російський агресор завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними Повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів, в тому числі й "Орєшнік".

У Києві пошкоджень зазнали будівлі театру, філармонії, двох музеїв, бібліотеки, університетів, церкви, монастиря та архітектурні пам'ятки.

Пошкоджень зазнала також будівля Міністерства закордонних справ України, резиденцію посла Албанії в Києві, постраждали офіс "Німецької хвилі", а також частково зруйнована студія німецького телеканалу ARD у Києві.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас засудила масовану російську атаку по Україні із застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", здатній переносити ядерні боєголовки.

"За повідомленнями, використання Москвою балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" – систем, призначених для доставки ядерних боєголовок, – є політичною тактикою залякування та безрозсудним ризиком ядерною ескалацією", – написала дипломатка у мережі X.

Каллас анонсувала, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять посилення тиску на Росію.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив останню масовану російську атаку на українські міста.

"Це ще одне суворе нагадування про те, що Росія не зацікавлена у проведенні конструктивних мирних переговорів", – додав Кошта.

Лідери Франції та Німеччини виступили із засудженням масованої атаки Росії по Україні у неділю.

"Франція засуджує цей напад та застосування балістичної ракети "Орєшнік", що, насамперед, свідчить про ... безвихідь загарбницької війни Росії", – написав Макрон в Х.

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом на тлі масованої атаки Росії у неділю.

"Жорстокий нічний напад Росії на Київ – це ще одне жахливе нагадування про людські жертви цієї війни. Цивільне населення ніколи не повинно прокидатися під звуки ракет, дронів та вибухів, боячись за своє життя. Зруйновані домівки, розбиті сім’ї, загиблі та поранені невинні люди – це неприпустимо", – написала очільниця МЗС Угорщини.

Як наголосила посадовиця, Будапешт рішуче засуджує ці удари Росії та висловлює солідарність з жертвами атак та народом України.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити ці удари та покласти край цій незаконній агресивній війні. Вони лише подовжують людські страждання і ніяк не змінюють того факту, що Росія програє цю війну. Канада продовжуватиме тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир для України та Європи", – написав канадський прем’єр.

Сенатори обох партій США вимагають від Пентагону пришвидшити допомогу Україні.

Дрон у Латвії

У суботу у Латвії дрон впав в озеро та вибухнув.

Латвійському радіо (LSM) вдалося зв’язатися з очевидцем Вадимом Степановим, який бачив момент падіння дрона. Він саме рибалив на озері у цей момент.

"У той момент я був на озері Дрідзіс, рибалив. Потім побачив, що щось летить. Спочатку подумав, що це "Кукурузник". Потім подивився, що все-таки летить щось меншого розміру. Звук у нього був, як у мопеда. Тоді зрозумів, що щось не так. Він пролетів над озером, розвернувся назад, пролетів над островом, а потім у нього вимкнувся двигун, і він пішов у піке в озеро та вибухнув. Я був приблизно на відстані від 1 до 1,5 кілометра", – розповів очевидець LSM.

Тим часом у Литві продовжують шукати ймовірний дрон, через який оголошували тривогу.

Щодо ЄС

Президент Володимир Зеленський наполягає, що членство України у Європейському Союзі повинно бути повноцінним та повноправним.

За даними агентства Reuters, 22 травня Зеленський направив листа лідерам Євросоюзу у якому заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС є несправедливою, оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках Євросоюзу.

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр оголосив, що Угорщина забороняє імпорт значної частини сільськогосподарської продукції з України.

ЄС і Мексика підписали оновлену торговельну угоду.

А Франція попередила Китай, що "ви не виграєте" від тиску на європейську промисловість.

Польща карає блогера з України

Польща заборонить в’їзд українському блогеру Андрію Гавриліву на 5 років за приїзд на авто до озера Морське Око у Татранському національному парку.

Поліція оштрафувала його на 100 злотих, хоча штраф за таке правопорушення становить до 5000 злотих. Ця подія викликала величезне обурення у поляків.

Гаврилів у своїх соцмережах пояснив, що він був просто туристом і не мав наміру порушувати закон. Зокрема, він сказав, що не побачив заборонного знаку. Він також описав польських правоохоронців, які виписали йому невеликий штраф, як таких, що зрозуміли ситуацію.

"Виїхавши до Ока, місцеві схопилися за голову, і сказали, що за всю історію їхньої роботи там вони ще не бачили ні разу, щоб хтось сюди заїхав на машині. Коротше, заїхати сюди машиною – це не дуже законна історія. Я подумав: раз ми вже заїхали, то треба зробити фото", – описав блогер ситуацію.

Польща домагатиметься 5-річної заборони в’їзду до Шенгенської зони для українського блогера Андрія Гавриліва.

А Франція заборонила в'їзд міністру національної безпеки Ізраїлю.

Тиск США

Президент США Дональд Трамп опублікував карту Ірану у кольорах прапора США, а також "звернувся" до Гренландії після візиту спецпосланця.

Після того як губернатор Луїзіани Джефф Лендрі, який також є спецпосланцем президента США в Гренландії, відвідав країну, де зокрема заявив, що її процвітання "залежить" від Трампа, американський президент опублікував світлину, на якій він дивиться на одне з гренландських міст.

"Привіт, Гренландіє", – підписав він фото.

Високий представник щодо Боснії і Герцеговини Крістіан Шмідт пояснив свою відставку тиском США.

Напад під Білим домом

Співробітники Секретної служби США застрелили людину, яка в суботу підійшла до контрольно-пропускного пункту поблизу Білого дому та відкрила стрілянину по них; це вже другий подібний інцидент від початку місяця.

Зазначається, що під час перестрілки було також поранено перехожого.

"Залишається незрозумілим, чи був перехожий поранений першим пострілом підозрюваного, чи під час подальшої перестрілки", – додали в Секретній службі.

Також стало відомо, що національну розвідку США після відставки Тулсі Габбард очолить колишній офіцер ЦРУ.

Решта новин

Німецькі ультраправі вимагають не дарувати Україні зупинену газову електростанцію.

У Білорусі заявили, що президент Франції Емманюель Макрон поговорив з Александром Лукашенком.

На Кіпрі обирають парламент.

В Анкарі сталися сутички після спроб поліції виселити лідерів опозиції зі штаб-квартири.