На парламентських виборах до Палати представників Кіпру перемогла консервативна партія "Демократичне об’єднання", а союзники президента Нікоса Христодулідіса зазнали серйозних електоральних втрат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє суспільний мовник Кіпру RIK.

Правоцентристська партія "Демократичне об’єднання" (DISY) перемогла на виборах, набравши 27,1% голосів, що дозволить їй отримати 17 місць у новій Палаті представників.

Крайня ліва Прогресивна партія трудового народу Кіпру (AKEL) посіла друге місце з 23,9% голосів і, за прогнозами, отримає 15 місць.

За нею йдуть ультраправий "Національний народний фронт" (ELAM) і центристська Демократична партія (DIKO), які набрали відповідно 10,9% і 10% голосів і, за прогнозами, отримають по 8 місць.

Недавно створена центристська партія "Громадяни для Кіпру" (ALMA) набрала 5,8% голосів і отримає 4 місця. Ще одна нова партія одіозного євродепутата і блогера Фідіаса Панайоту, який у 2025 році відвідував Москву, "Пряма демократія", проходить у парламент з 5,4% і теж матиме 4 місця.

Кілька партій не подолали прохідний бар’єр.

Хоча виконавча влада на Кіпрі належить президенту, електоральні втрати союзників президента Нікоса Христодулідіса свідчать про те, що йому, можливо, доведеться укладати нові альянси, щоб переобратися у 2028 році.

Три центристські партії, що підтримують Христодулідіса, DIKO, DIPA and EDEK, зазнали втрат. EDEK, соціалістична партія, що відіграє провідну роль у політиці Кіпру з моменту заснування в 1969 році, та DIPA не змогли подолати 3,6-відсотковий бар'єр для проходження до парламенту.

На Кіпрі президент є одночасно главою держави та главою уряду, який безпосередньо призначає міністрів.

Христодулідіс заявив, що поважає результат і докладатиме зусиль для співпраці з парламентом.

Остаточна явка склала 66,81 % від 569 182 зареєстрованих виборців.

Нагадаємо, Кіпр до 30 червня головує в Раді ЄС. Минулого місяця президент Кіпру Нікос Христодулідіс наполягав на тому, щоб ЄС посилив положення про взаємну допомогу, а саме статтю 42.7, на випадок, якщо країни зазнають нападу.

Також Кіпр виступає за те, щоб Європейський Союз активізував свою діяльність на Близькому Сході, намагаючись покласти край війні з Іраном та укладаючи угоди з партнерами по всьому регіону.