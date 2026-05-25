У Гельсінкі відселять будинок з понад 60 квартирами, де гасили масштабну пожежу на даху

Суботню пожежу в багатоповерхівці у столиці Фінляндії Гельсінкі, через яку вся будівля з понад 60 квартир оголошена непридатною для проживання, міг спричинити газовий гриль на балконі.

Про це повідомляють Yle та HS, пише "Європейська правда".

У Гельсінкі триває розслідування масштабної пожежі у багатоповерховому житловому будинку в районі Каласатама, де вогонь поширився з квартири на дах будівлі і завдав великої шкоди.

Пожежа почалась увечері в суботу з балкона помешкання літньої пари на 4-му поверсі, господарі на той час були вдома.

Вогонь швидко поширився на дах над 6-м поверхом, ймовірно, через вентиляційні системи. Пожежу усю ніч гасили близько 30 команд вогнеборців, приборкати вогонь на даху було складно через його конструктивні особливості.

На даному етапі розслідування схиляється до того, що причиною пожежі став газовий гриль на балконі. Випадок розслідують як недбалість, що створила загрозу для громадськості.

За висновками інспекції, уся будівля з 62 квартирами тимчасово непридатна до проживання через наслідки пожежі та затоплення водою від гасіння, ремонт може зайняти багато місяців. Компанія-власник житла, що здається там в оренду, шукатиме альтернативи для мешканців.

