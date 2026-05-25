ЗМІ: 5 великих держав НАТО – проти ідеї Рютте про 0,25% ВВП на підтримку України

Проти ідеї генсека Альянсу Марка Рютте щодо витрат на підтримку Україні на рівні 0,25% ВВП виступили п’ять великих держав НАТО.

Про це з посиланням на джерела повідомляє британське The Telegraph, пише "Європейська правда".

Рютте нещодавно визнав, що його ідея про те, аби союзники виділяли на підтримку України по 0,25% свого ВВП "не злетить" через нестачу підтримки, але не називав, хто виступає проти.

За даними The Telegraph, під час попередніх обговорень минулого тижня проти висловилися Британія, Франція, Італія, Іспанія і Канада.

Джерело у НАТО повідомило виданню, що ці країни "не з ентузіазмом налаштовані" щодо ідеї.

Щонайменш 7 інших країн НАТО, з яких усі вже виділяють на підтримку понад 0,25% свого ВВП, виступали "за".

Співрозмовник не назвав країни, які висловились за ідею Рютте, але з публічно доступних даних за підрахунками Kiel Institute це, найімовірніше – країни Північної Європи і Балтії, Польща та Нідерланди.

Зокрема, перед зустріччю на рівні очільників МЗС країн НАТО у Швеції минулого тижня про це говорив норвезький міністр.

Шведський прем’єр Ульф Крістерссон також сказав, що "хотів би, аби більше країн, які так гарно говорять про Україну", більше вкладалися у військову допомогу.

Оскільки в Альянсі усі рішення ухвалюються за принципом одностайності, перешкодою може стати категоричний спротив навіть однієї столиці.

Видання відзначає, що ця інформація може стати додатковою причиною розчарування у Британії – після послаблення санкцій проти російської нафти.

Одночасно зауважують, що до Британії немає питань стосовно обсягів допомоги, які вона вже надає Україні, хоч вони і менші за 0,25% ВВП – найбільше нарікань з боку тих, чиї внески великі, лунають до Франції, Іспанії, Італії, яким дорікають за те, що вони як 3-тя, 4-та і 5-та найбільші економіки Європи могли б вкладати більше.

Нагадаємо, після міністерської зустрічі Рютте заявив, що почув "багато обнадійливих коментарів" від союзників щодо допомоги Україні.

