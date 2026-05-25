Глава Єврокомісії летить на зустріч з країнами Балтії у зв’язку з вторгненнями дронів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок відвідає Литву на тлі низки вторгнень дронів, через які громадянам рекомендували ховатися в укриттях.

Як повідомили виданню троє посадовців, обізнаних з деталями візиту, фон дер Ляєн має зустрітися з главами держав та урядів країн Балтії, щоб сприяти координації заходів реагування.

До Литви також поїде комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Окрім демонстрації "солідарності з країнами Балтії", візит буде спрямований на зміцнення спільних оборонних можливостей за допомогою флагманських програм фінансування та планування Європейської комісії, зазначив один із посадовців.

У середу Литва оголосила повітряну тривогу після виявлення безпілотника, що "заблукав", поблизу кордону з Білоруссю. У результаті було активовано місію НАТО з патрулювання повітряного простору над Балтією.

Цей інцидент стався після того, як на початку цього місяця два українські безпілотники, що летіли до цілей в Росії, впали на порожнє нафтосховище в Латвії. Це спричинило кризу, яка призвела до розпаду коаліції.

Минулого тижня румунський літак збив безпілотник у повітряному просторі Естонії.

Фон дер Ляєн заявила, що Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які становлять загрозу життю та безпеці людей на східному фланзі ЄС.

