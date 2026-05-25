У Латвії дізнались можливий розподіл посад у новому уряді: очільниця МЗС має залишитись

За нібито узгодженим розподілом міністерських портфелів у потенційному новому уряді Латвії теперішня очільниця МЗС Байба Браже має зберегти посаду.

Про це повідомляє LSM за інформацією Латвійського телебачення, пише "Європейська правда".

За неофіційними даними, протягом суботи й неділі у Латвії фіналізували розподіл посад у майбутньому уряді Андріса Кулбергса. Процес супроводжувався суперечками не лише поміж потенційними коаліційними партнерами, а й всередині партій.

За інформацією LTV, партія "Нова єдність", представницею якої є експрем’єрка Сіліня, висунула вимогу про те, що або їм нададуть посади у бажаних сферах, або вони не погодяться на участь у коаліції. Другий варіант призвів би до формування уряду меншості, а такий сценарій не влаштовує "Національний альянс".

Посаду міністра закордонних справ нібито мають залишити за чинною міністеркою Байбою Браже, а очолити Міноборони має запропонований експрем’єркою військовий, полковник Райвіс Мелніс.

Залишитися на посадах мають також міністр економіки Вікторс Валайніс та спікерка Сейму Дайга Міеріня.

У понеділок 25 травня Кулбергс має офіційно подати президенту свої пропозиції щодо розподілу портфелів в уряді.

Нагадаємо, 14 травня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму, разом з нею у відставку пішов увесь уряд.

Цьому передував вихід з коаліції партії "Прогресивні". Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника цієї політсили – через інциденти із заблукалими українськими дронами, під тиском якої він пішов у відставку.

Після консультації з партіями президент Латвії Едгарс Рінкевичс доручив сформувати уряд Андрісу Кулбергсу з опозиційної політсили "Об’єднаний список".

