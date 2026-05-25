Відкриття місії і координація боротьби з Лукашенком: у Тихановської пояснили візит до Києва

Під час першого офіційного візиту до Києва у ролі представниці Білорусі Світлана Тихановська має відкрити представництво демократичних сил Білорусі у Києві та скоординувати кроки для боротьби з Лукашенком.

Про це "Європейській правді" повідомили в офісі Світлани Тихановської.

Зазначають, що під час першого візиту Тихановської до Києва 25 травня мають обговорити перспективи системної співпраці між демократичними силами Білорусі та Україною, посилення міжнародної координації проти російської агресії та режиму Лукашенка, а також питання інституційної присутності білоруських демократичних сил в Україні.

"Серед тем – статус і перспективи білорусів в Україні (передусім білоруських добровольців та членів їхніх родин), відкриття місії демократичних сил Білорусі в Києві, розвиток постійного політичного діалогу та призначення спеціального представника з питань відносин із демократичною Білоруссю", – зазначили у коментарі.

Вранці 25 травня Тихановська прибула до Києва потягом.

Раніше в МЗС призначили відповідального за контакти з білоруською опозицією, а перед цим міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з Тихановською.

Анонсуючи її візит наприкінці попереднього тижня, в МЗС зазначили, що в її особі Київ "має з ким говорити з усіх питань щодо Білорусі" – що є великою зміною порівняно з давнішою позицією України.

Читайте також інтерв’ю Світлани Тихановської: "Нам із Росією просто нічого не світить. Люди всередині Білорусі навіть чіткіше це відчувають".