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У Брюсселі відбудеться зустріч Ради Росія-НАТО

Середа, 12 січня 2022, 09:24

РФ 12 січня представить свої вимоги щодо "гарантій безпеки"  на засіданні Ради Росія-НАТО у Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рада Росія-НАТО в штаб-квартирі союзників у Брюсселі є частиною ширших зусиль, спрямованих на послаблення найгіршої напруженості між Сходом і Заходом з часів холодної війни, викликаної насамперед побоюваннями можливого вторгнення РФ в Україну.

Москва відкидає такі претензії, хоча збирає війська біля кордону з Україною.

Дипломати НАТО кажуть, що Альянс готовий вести переговори з Москвою про підвищення відкритості щодо військових навчань і уникнення випадкових зіткнень, які можуть спровокувати конфлікт, а також про контроль над озброєннями щодо ракет у Європі.

Але в НАТО кажуть, що багато вимог Росії, викладені у двох проєктах договорів у грудні, є неприйнятними, включаючи заклики скоротити діяльність Альянсу до рівня 1990-х років і обіцянку не приймати нових членів.

"Давайте прояснимо: дії Росії прискорили цю кризу. Ми прагнемо використовувати дипломатію для деескалації ситуації", - заявила представник США при НАТО Джуліанна Сміт журналістам у вівторок увечері.

"Ми хочемо побачити, що Росія відводить свої сили", – сказала вона про 100 000 військових, які розміщені поблизу України.

Росія у вівторок провела військові навчання біля кордону з Україною, водночас висловлюючи песимізм щодо перспектив подальших переговорів зі Сполученими Штатами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг головуватиме на переговорах у середу з 30 послами Альянсу та заступником міністра закордонних справ Росії Сергєєм Рябковим. Очікується, що союзники висловлять занепокоєння щодо кібератак, а також втручання у вибори у ЄС і США.

Про підготовку до зустрічі Ради Росія-НАТО дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?

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Росія Україна-НАТО

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