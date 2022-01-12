В Брюсселе состоится встреча Совета Россия-НАТО

РФ 12 января представит свои требования по "гарантиям безопасности" на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Совет Россия-НАТО в штаб-квартире союзников в Брюсселе является частью более широких усилий, направленных на ослабление наихудшей напряженности между Востоком и Западом со времен холодной войны, вызванной прежде всего опасениями возможного вторжения РФ в Украину.

Москва отвергает такие претензии, хотя собирает войска у границы с Украиной.

Дипломаты НАТО говорят, что Альянс готов вести переговоры с Москвой о повышении открытости военных учений и избегании случайных столкновений, которые могут спровоцировать конфликт, а также о контроле над вооружениями по ракетам в Европе.

Но в НАТО говорят, что многие требования России, изложенные в двух проектах договоров в декабре, неприемлемы, включая призывы сократить деятельность Альянса до уровня 1990-х годов и обещание не принимать новых членов.

"Давайте проясним: действия России ускорили этот кризис. Мы стремимся использовать дипломатию для деэскалации ситуации", - заявила представитель США при НАТО Джулианна Смит журналистам во вторник вечером.

"Мы хотим увидеть, что Россия отводит свои силы", – сказала она о 100 000 военных, которые находятся вблизи Украины.

Россия во вторник провела военные учения у границы с Украиной, в то же время выражая пессимизм в отношении перспектив дальнейших переговоров с Соединенными Штатами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет председательствовать на переговорах в среду с 30 послами Альянса и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Ожидается, что союзники выразят обеспокоенность по поводу кибератак, а также вмешательство в выборы в ЕС и США.

О подготовке к встрече Совета Россия-НАТО смотрите в видео Первая встреча НАТО-РФ за годы. Готов ли Альянс к шантажу Путина?

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