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ЄС заявив про необхідність дистанціювання сил після обстрілів між Вірменією і Азербайджаном  

Середа, 12 січня 2022, 11:23

Євросоюз відреагував на останні обстріли між Вірменією та Азербайджаном, після яких країни обмінялися звинуваченнями одна одної. 

Із заявою виступив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Остання перестрілка на кордоні Вірменії з Азербайджаном із повідомленнями про загиблих та поранених підтверджує необхідність дистанціювання сил та заходів щодо зміцнення довіри. Європейський Союз працює з обома сторонами для сприяння всеосяжному врегулюванню конфлікту", - написав Стано.

Азербайджан повернув Вірменії ще 5 військовополонених за посередництва Угорщини 

11 січня Вірменія та Азербайджан повідомили про стрілянину на кордоні із загиблими та пораненими. 

Міноборони Вірменії заявило про трьох загиблих внаслідок обстрілів, у оборонному відомстві Азербайджану - щонайменше про одного.

Вірменська версія подій зазначає, що азербайджанська армія здійснила наступ на кордоні, нібито застосовуючи артилерію та безпілотні апарати. 

У азербайджанському відомстві повідомили про "провокації з боку Вірменії" в Кельбаджарському районі. Влада Азербайджану зазначила, що вдалася до "заходів у відповідь" і "придушила" збройний напад вірменських підрозділів.

Наразі кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані, що приводить до конфліктів та збройних сутичок. Про нещодавню можна почитати у статті Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі.

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Азербайджан Вірменія

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