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Азербайджан повернув Вірменії ще 5 військовополонених за посередництва Угорщини 

Середа, 29 грудня 2021, 18:37

Азербайджан за посередництва Угорщини передав Вірменії ще п'ятьох вірменських військовослужбовців, які потрапили в полон під час зіткнень на кордоні в Сюнік 16 листопада. 

Про це повідомила Державна комісія Азербайджану у справах військовополонених, заручників та зниклих безвісти громадян, пише "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

Цю інформацію підтвердив речник міністерства закордонних справ Вірменії.

Примітно, що дипломатичні відносини між Вірменією та Угорщиною були призупинені з 2012 року рішенням Ради національної безпеки Вірменії після екстрадиції до Азербайджану Раміля Сафарова, засудженого у 2004 році за вбивство вірменського лейтенанта Ґурґена Маргаряна в Угорщині.

19 грудня повідомлялося, що Азербайджан за посередництва Євросоюзу передав Вірменії 10 її військових, взятих у полон під час сутичок у спірних прикордонних районах 16 листопада.

Це стало можливим за підсумками зустрічі у Брюсселі президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна.

Наразі кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані, що приводить до конфліктів та збройних сутичок. Про нещодавню можна почитати у статті Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі.

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Вірменія Азербайджан Угорщина
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