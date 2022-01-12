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ЕС заявил о необходимости дистанцирования сил после обстрелов между Арменией и Азербайджаном

Среда, 12 января 2022, 11:23

Евросоюз отреагировал на последние обстрелы между Арменией и Азербайджаном, после которых страны обменялись обвинениями друг друга.

С заявлением выступил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"Последняя перестрелка на границе Армении с Азербайджаном с сообщениями о погибших и раненых подтверждает необходимость дистанцирования сил и мер по укреплению доверия. Европейский Союз работает с обеими сторонами для содействия всеобъемлющему урегулированию конфликта", - написал Стано.

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11 января Армения и Азербайджан сообщили о стрельбе на границе с погибшими и ранеными.

Минобороны Армении заявило о трех погибших в результате обстрелов, в оборонном ведомстве Азербайджана - по меньшей мере об одном.

Армянская версия событий отмечает, что азербайджанская армия совершила наступление на границе, якобы применяя артиллерию и беспилотные аппараты.

В азербайджанском ведомстве сообщили о "провокациях со стороны Армении" в Кельбаджарском районе. Власти Азербайджана отметили, что прибегли к "ответным мерам" и "подавили" вооруженное нападение армянских подразделений.

В настоящее время границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы, что приводит к конфликтам и вооруженным столкновениям. О недавнем можно почитать в статье Война на день: Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе.

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Азербайджан Армения

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