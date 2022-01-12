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Прем’єр Латвії вважає практично немислимою війну Росії з НАТО

Середа, 12 січня 2022, 11:52

Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш заявив, що війна Росії з НАТО практично немислима.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Оцінюючи американсько-російські переговори, прем'єр-міністр наголосив, що перший позитивний результат – переговори відбулися. У цих переговорах позиція США полягає в тому, що країни НАТО тримаються разом, але водночас чітко проглядає агресивна російська риторика, пояснив Каріньш.

"Гарна новина полягає в тому, що західний світ тримається разом, і це дуже хороша новина для нас", – сказав політик.

Він заявив, що Росія не зможе диктувати НАТО, які країни повинні або не повинні входити до її складу, а також, де НАТО може розміщувати війська.

На питання, яким може бути найгірший результат нинішньої геополітичної нестабільності, Каріньш визнав, що найгіршим сценарієм є війна.

"Якщо буде війна, то НАТО готовий", – сказав політик, наголосивши, що війна Росії з альянсом майже немислима, оскільки це буде дуже велика світова війна.

Як повідомлялося раніше, Росії та США на переговорах у Женеві не вдалося досягти прогресу щодо питання, яке Москва вважає ключовим для національної безпеки – про нерозширення НАТО.

12 січня відбувається зустріч Ради Росія-НАТО, де Москва також представляє свої вимоги.

Про підготовку до зустрічі Ради Росія-НАТО дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?

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Латвія Росія Альянс

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