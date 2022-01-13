Сенат Франції схвалив проєкт про вакцинні перепустки, який спричинив протести

Сенат Франції схвалив у четвер останні заходи уряду для боротьби з коронавірусом, включаючи вакцинні перепустки, які наштовхнулися на певну опозицію серед громадськості після різкої критики президента Еммануеля Макрона на адресу невакцинованих.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Сенат підтримав заходи та закон щодо вакцинної перепустки 249 голосами за, проти були 63 сенатори. Закон уже був схвалений на початку цього місяця нижньою палатою парламенту Франції.

Макрон і члени його правлячої партії цього року активізували свою кампанію проти тих, хто не вакцинований проти COVID, оскільки Франція бореться з п’ятою хвилею вірусу.

Цього місяця Макрон сказав газеті Le Parisien, що хоче "розлютити" нещеплених людей, зробивши їхнє життя настільки складним, що вони в кінцевому підсумку отримають вакцину.

У середу у Франції зареєстрували 361 719 нових випадків COVID-19 – після рекорду у майже 370 тисяч у вівторок.

Як повідомлялося, понад 100 тисяч людей протестували 8 січня по всій Франції через плани уряду ще більше посилити обмеження для не вакцинованих від коронавірусу.

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