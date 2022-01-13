Сенат Франции одобрил проект о вакцинных пропусках, который вызвал протесты

Сенат Франции одобрил в четверг последние меры правительства по борьбе с коронавирусом, включая вакцинные пропуска, которые столкнулись с определенной оппозицией среди общественности после резкой критики президента Эммануэля Макрона в адрес невакцинированных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Сенат поддержал меры и закон о вакцинных пропусках 249 голосами, против них были 63 сенатора. Закон уже был одобрен в начале этого месяца нижней палатой парламента Франции.

Макрон и члены его правящей партии в этом году активизировали свою кампанию против тех, кто не был вакцинирован против COVID, поскольку Франция борется с пятой волной вируса.

В этом месяце Макрон сказал газете Le Parisien, что хочет "разозлить" непривитых людей, сделав их жизнь настолько сложной, что они в конечном итоге получат вакцину.

В среду во Франции зарегистрировали 361 719 новых случаев COVID-19 – после рекорда почти 370 тысяч во вторник.

Как сообщалось, более 100 тысяч человек протестовали 8 января по всей Франции из-за планов правительства еще больше усилить ограничения для не вакцинированных от коронавируса.

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