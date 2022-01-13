Оновлена військова стратегія ЄС передбачає сильнішу підтримку східних партнерів, зокрема України - ЗМІ

На тлі напруженості у відносинах з Росією через Україну ЄС має намір закріпити сильнішу підтримку своїх східних партнерів, серед яких Україна, у тому числі у сфері безпеки та оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у останній версії майбутнього документа про військову стратегію Євросоюзу, з яким ознайомилось видання Euractiv.

План нового стратегічного документа ЄС був офіційно представлений міністрам закордонних справ ЄС на початку листопада, опісля країни-члени могли вносити свої правки. Очікується, що його офіційне ухвалення лідерами ЄС відбудеться в березні під час головування Франції в Раді ЄС.

За винятком Білорусі, кожна країна Східного партнерства ЄС має на своїй території територіальний конфлікт, спровокований Росією.

Змінений проєкт пропозиції включає цілий параграф про східних партнерів, в якому йдеться, що "через все більш складну обстановку в галузі безпеки, яка впливає на стабільність і урядування наших східних партнерів, ми активізуватимемо нашу співпрацю в галузі безпеки та оборони".

У ЄС наголошують - виклики, що стоять перед цими країнами, включаючи вороже втручання Росії та широке використання нею гібридної тактики, ставлять під загрозу стабільність та демократичні процеси та мають прямі наслідки для безпеки ЄС.

"Будучи близькими партнерами ЄС, конкретні діалоги з Грузією, Україною та Молдовою зміцнюватимуться в таких галузях, як протидія гібридним загрозам, дезінформація та кібербезпека", - йдеться у заяві.

Додається, що ЄС підтримуватиме своїх східних партнерів у "зміцненні стійкості за допомогою заходів допомоги".

Відповідно до Європейського фонду миру (EPF), нещодавно прийнятого інструменту ЄС, Євросоюз вже у грудні вирішив почати надавати допомогу у забезпеченні безпеки України, Грузії та Молдови цього року.

Про те, що має робити Євросоюз для підтримки свого безпекового порядку, читайте в статті високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля Як ЄС має відповісти на російську загрозу: стаття очільника європейської дипломатії.