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Новая военная стратегия ЕС усиливает поддержку восточных партнеров - и Украины

Четверг, 13 января 2022, 14:06

На фоне напряженности в отношениях с Россией из-за Украины ЕС намерен закрепить более сильную поддержку своих восточных партнеров, среди которых и Украины, в том числе в сфере безопасности и обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в последней версии будущего документа о военной стратегии Евросоюза, с которым ознакомилось издание Euractiv.

План нового стратегического документа ЕС был официально представлен министрам иностранных дел ЕС в начале ноября, после чего страны-члены могли вносить свои правки. Ожидается, что его официальное утверждение лидерами ЕС состоится в марте во время председательства Франции в Совете ЕС.

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За исключением Беларуси, каждая страна Восточного партнерства ЕС имеет у себя территориальный конфликт, спровоцированный Россией.

Измененный проект предложения включает целый параграф о восточных партнерах, в котором говорится, что "во все более сложной обстановке в области безопасности, которая влияет на стабильность и управление наших восточных партнеров, мы будем активизировать наше сотрудничество в сфере безопасности и обороны".

В ЕС отмечают, что вызовы, стоящие перед этими странами, включая враждебное вмешательство России и широкое использование ею гибридной тактики, ставят под угрозу стабильность и демократические процессы и имеют прямые последствия для безопасности ЕС.

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"Будучи близкими партнерами ЕС, конкретные диалоги с Грузией, Украиной и Молдовой будут укрепляться в таких отраслях, как противодействие гибридным угрозам, дезинформация и кибербезопасность", - говорится в заявлении.

Добавлено, что ЕС будет поддерживать своих восточных партнеров в "укреплении устойчивости посредством мер помощи".

Согласно Европейскому фонду мира (EPF), недавно принятому инструменту ЕС, Евросоюз уже в декабре решил начать оказывать помощь в обеспечении безопасности Украины, Грузии и Молдовы в этом году.

О том, что должен делать Евросоюз для поддержания своего порядка безопасности, читайте в статье высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля Как ЕС должен ответить на российскую угрозу: статья главы европейской дипломатии.

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Россия Ассоциация с ЕС Молдова Грузия

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