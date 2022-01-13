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Зсуви, підтоплення і шквальний вітер: окремі райони Норвегії і Швеції постраждали від шторму

Четвер, 13 січня 2022, 14:12

В окремих районах Норвегії і Швеції внаслідок рясних опадів і шквального вітру сталися зсуви і підтоплення, кільком десяткам людей довелось покинути свої домівки, а рух на дорогах на значній території країни був ускладнений. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють норвезькі NRK й VG, шведський SVT.

Перший удар негоди випав на ніч з середи на четвер. В районі Олесунна на південному заході Норвегії через зсув евакуювали жителів 16 будинків, що опинилися у небезпечній зоні. У муніципалітеті Молде, у тому ж районі, відселяли 44 людей з будинків неподалік від річки, що загрожувала вийти з берегів. В багатьох містах сталися незначні підтоплення.

 
Фото NRK

В районі Треннелаг двоє мандрівників на автомобілі опинились у водяній пастці й змушені були залишити машину і вбрід добиратися до непідтопленої ділянки. 

 

Трасу E39 перекрили після того, як значний зсув зробив ділянку дороги непроїзною. 

 
Фото NRK

В іншому місці працівник дорожної служби, що екскаватором прибирав наслідки невеликого зсуву, разом з машиною потрапив у новий, але не постраждав.

Від цього ж шторму постраждав лен Ємтланд у Швеції, в багатьох місцях сталися підтоплення. Рятувальники заздалегідь порадили утриматися від будь-яких поїздок чи прогулянок в гори через складні погодні умови та очікуване намерзання криги після зниження температури. 

У кількох містечках через підвищення рівня води підтопило окремі вулиці та підвали будинків, місцями також сталися зсуви.

За прогнозами метеорологів, найважчі умови припадуть на день 13 січня, а піковий рівень води варто очікувати в ніч на п’ятницю 14 січня. 

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Норвегія Швеція інциденти

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