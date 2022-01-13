Оползни, подтопление и шквальный ветер: отдельные районы Норвегии и Швеции пострадали от шторма

В отдельных районах Норвегии и Швеции в результате обильных осадков и шквального ветра произошли оползни и подтопления, нескольким десяткам людей пришлось покинуть свои дома, а движение на дорогах на значительной территории страны было затруднено.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают норвежские NRK и VG и шведский SVT.

Первый удар непогоды пришелся в ночь со среды на четверг. В районе Олесунна на юго-западе Норвегии из-за оползня эвакуировали жителей 16 домов, оказавшихся в опасной зоне. В муниципалитете Молде, в том же районе, отселяли 44 человека из домов неподалеку от реки, угрожавшей выйти из берегов. Во многих городах произошли незначительные подтопления.

Фото NRK

В районе Треннелаг двое путешественников на автомобиле оказались в водяной ловушке и вынуждены были оставить машину и вброд добираться до неподтопленного участка.

Трассу E39 перекрыли после того, как серьезный оползень сделал участок дороги непроездным.

Фото NRK

В другом месте работник дорожной службы, экскаватором убиравший последствия небольшого оползня, вместе с машиной попал в новый, но не пострадал.

От этого же шторма пострадал лен Емтланд в Швеции, во многих местах произошли подтопления. Спасатели заранее посоветовали воздержаться от любых поездок или прогулок в горы из-за сложных погодных условий и ожидаемого намерзания льда после понижения температуры.

В нескольких городках из-за повышения уровня воды подтопило отдельные улицы и подвалы домов, местами также произошли оползни.

По прогнозам метеорологов, самые трудные условия будут 13 января, а пиковый уровень воды следует ожидать в ночь на пятницу 14 января.