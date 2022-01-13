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Новий голова ОБСЄ перший візит на посаді здійснить на Донбас

Четвер, 13 січня 2022, 15:31

Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау заявив, що відвідає Україну, зокрема східну частину країни, і це буде його перша поїздка в ролі голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це він заявив на пресконференції з нагоди початку головування, повідомляє "Європейська правда".

"Я збираюся здійснити перший візит як голова ОБСЄ до України, безумовно я відвідаю східну частину країни для того, щоб з'ясувати на місці, яка там ситуація", - сказав Рау.

За його словами, пріоритетним питанням для польського головування в ОБСЄ є стан мирних жителів у районах збройних конфліктів. "Це буде дуже важливою частиною моєї уваги під час візиту до України", - додав Рау.

Раніше польський міністр заявив, що ризик виникнення війни в Європі на сьогодні значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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ОБСЄ

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