Данія запропонує четверту дозу вакцини проти COVID-19 групам високого ризику

Органи охорони здоров’я Данії планують запропонувати четверту дозу вакцини від коронавірусу людям, які мають ризик серйозного захворювання.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Близько 55% населення Данії вже отримали бустерну дозу. Невеликій кількості людей, в першу чергу хворих на артрит, вже запропонували ще одну ревакцинацію – четверту дозу вакцини – призначену для підвищення ослабленого імунітету.

Запрошення на другий бустер буде розіслано більшій кількості людей з кінця цього тижня, сказав директор Управління охорони здоров’я Данії Сорен Брострьом.

"Це люди, які знаходяться в групі найвищого ризику. Це онкохворі, хворі з імунотерапією та люди з імунодефіцитом. Їм також запропонували третю дозу серед перших груп на початку осені", – сказав він.

Брострьом також сказав, що органи охорони здоров’я розглядають можливість дати четверту дозу мешканцям будинків для літніх людей.

Інформація про дію четвертої дози вакцини наразі обмежена, оскільки лише кілька країн досягли етапу розповсюдження другої бустерної дози вакцини.

Ізраїль почав пропонувати четверту дозу групі ризику та вразливим групам наприкінці грудня 2021 року. За даними ізраїльської газети Haaretz, 154 співробітники медичного центру в Тель-Авіві, яким ввели четверту дозу, здали аналізи крові до і після неї. Вони показали п’ятикратне збільшення антитіл через тиждень після вакцинації.

Багато людей з групи відчували побічні ефекти, такі як біль у м’язах і головний біль, але, здається, не було жодних ознак того, що побічні ефекти при четвертій дозі були гіршими, ніж після третьої.

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