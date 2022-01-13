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Дания предложит четвертую дозу вакцины против COVID-19 группам высокого риска

Четверг, 13 января 2022, 16:56

Органы здравоохранения Дании планируют предложить четвертую дозу вакцины от коронавируса людям с риском серьезного заболевания.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Около 55% населения Дании уже получили бустерную дозу. Небольшому количеству людей, в первую очередь больных артритом, уже предложили еще одну ревакцинацию – четвертую дозу вакцины – предназначенную для повышения ослабленного иммунитета.

Приглашение на второй бустер будет разослано большему числу людей с конца этой недели, сказал директор Управления здравоохранения Дании Сорен Брострём.

"Это люди, которые находятся в группе наивысшего риска. Это онкобольные, больные с иммунотерапией и люди с иммунодефицитом. Им также предложили третью дозу в числе первых групп в начале осени", – сказал он.

Брострём также сказал, что органы здравоохранения рассматривают возможность дать четвертую дозу жителям домов престарелых.

Информация о действии четвертой дозы вакцины ограничена, поскольку лишь несколько стран достигли этапа распространения второй бустерной дозы вакцины.

Израиль начал предлагать четвертую дозу группе риска и уязвимым группам в конце декабря 2021 года. По данным израильской газеты Haaretz, 154 сотрудника медицинского центра в Тель-Авиве, которым ввели четвертую дозу, сдали анализы крови до и после повторной прививки. Они показали пятикратное увеличение антител через неделю после вакцинации.

Многие из группы испытывали побочные эффекты, такие как боли в мышцах и головные боли, но, кажется, не было никаких признаков того, что побочные эффекты при четвертой дозе были хуже, чем при третьей.

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