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В Дании отмечают 50-летие вступления на трон королевы Маргрете II

Пятница, 14 января 2022, 13:35

В Дании 14 января празднуют пятидесятую годовщину со дня вступления на трон королевы Маргрете II – в суженном формате в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщают датские СМИ, в том числе TV2, пишет "Европейская правда".

81-летняя Маргрете II стала вторым монархом Дании, пробывшим на троне настолько долго - после Кристиана IV, правившего в XVI-XVII веке и являвшегося королем 60 лет, почти всю жизнь.

 

Главные торжества по случаю годовщины отложили в связи с ситуацией с коронавирусом, но некоторые церемонии проходят и 14 января.

Уже прошла официальная приветственная церемония в парламенте. На ней должны были присутствовать также представители Фарерских островов и Гренландии, но последний отменил личное участие после положительного теста на коронавирус.

В 12 часов королевская семья отправилась к собору Роскилле, усыпальнице датских королей, для возложения венков на могилу отца Маргрете Фредерика IX, умершего ровно полвека назад, и его матери королевы Ингриды.

 

Маргрете II и семья прибыли туда специальным королевским вагоном, подаренным королеве к её 60-летию.

Хотя официально массовых церемоний не планировалось, к собору Роскилле сошлись многие граждане, чтобы поздравить королеву. Собрался и небольшой протест, на котором можно было слышать лозунги недовольства политикой правительства, в том числе по противодействию эпидемии коронавируса.

В Королевском доме сообщили, что оставшийся день планируют отмечать годовщину частно.

Полномасштабное празднование 50-летия Маргрете II на троне запланировано на 10-11 августа этого года – с большим пиром и выходом королевы к гражданам.

Как уже сообщалось, Национальный банк Дании создал к 50-летию королевы на троне специальную юбилейную монету.

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Дания

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