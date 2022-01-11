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У Данії випускають спеціальну монету до 50-річчя королеви на троні

Вівторок, 11 січня 2022, 14:44

Національний банк Данії випустив спеціальну пам’ятну монету з нагоди 50-річчя на троні королеви Маргрете ІІ, що настане 14 січня 2022 року.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

На лицьовому боці монети зображений новий портрет королеви за дизайном скульпторки Катрін Мозехольм.

 

На зворотній стороні - орнамент з чотирьох елементів, в якому замаскована цифра 50.

Ювілейна монета буде доступна у вигляді срібної монети номіналом 500 крон, а також 20 крон для використання в щоденному обігу. Продавати їх почнуть з 14 січня. 

Маргрете ІІ є королевою Данії з 14 січня 1972 року, зараз їй 81 рік.

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