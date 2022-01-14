Финляндия сейчас не планирует вступать в НАТО – министр

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что у его страны пока нет планов по вступлению в НАТО.

Об этом он сказал после встречи министров иностранных дел стран ЕС во французском Бресте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Финляндия не обсуждает присоединение к НАТО, и в Финляндии не планируется такой проект... Политика безопасности Финляндии остается неизменной", – сказал Хаависто.

Комментируя предупреждение министра иностранных дел Польши о том, что Европа сейчас оказалась ближе к войне, чем когда-либо за 30 лет, Хаависто сказал, что он понимает давление на Украину и Польшу из-за нарастания напряженности на их границах.

"Но я надеюсь, что мы не в такой ситуации", – сказал Хаависто.

Заинтересованность Финляндии и Швеции по поводу членства в НАТО стала темой международных дебатов на этой неделе, когда российские и американские чиновники провели переговоры по политике безопасности в Женеве.

В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC намекнул, что Финляндия хочет присоединиться к НАТО после того, как представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет рассматривать вступление Финляндии в НАТО как "инструмент конфронтации".

Финляндия долгое время оставляла двери в НАТО открытыми, заявляя, что она имеет право подать заявку на членство, если захочет.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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