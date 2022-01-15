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Нідерланди послабили обмеження на тлі рекордного числа заражень

Субота, 15 січня 2022, 12:27

Нідерланди з суботи послабили частину коронавірусних обмежень, хоча в країні і фіксують рекордні показники заражень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Ми вступаємо в нову фазу пандемії… Варіант "Омікрон" спричинив безпрецедентний сплеск інфекцій", — сказав новий міністр охорони здоров’я Ернст Койперс на пресконференції в п’ятницю, додавши, що, незважаючи на зростання випадків, "ми обережно вживаємо заходів щоб у певний спосіб знову відкрити країну".

Країна пом’якшить деякі свої заходи, зокрема всі несуттєві магазини і контактні професії, такі як перукарні, можуть працювати до 17:00. З 19 грудня вони були повністю закриті.

Однак ресторани та бари і надалі залишаться закритими.

Університетам і професійно-технічним коледжам дозволять знову відкрити свої двері.

Однак прем'єр-міністр Марк Рютте і Койперс попередили, що послаблення заходів неминуче призведе до стрибка кількості інфекцій, що змушує підкреслити важливість носіння масок і отримання бустерних доз вакцини.

"Навіть із поточним пакетом послаблень, наші моделі показують, що ми досягнемо рівня зараження приблизно 80 000 позитивних випадків щодня", – сказав Рютте. Агентство інфекційних захворювань RIVM повідомляє в середньому про 31 207 щоденних позитивних випадків за останні сім днів у країні з населенням приблизно 17,5 мільйонів.

Рютте сказав, що довгостроковий план стратегії країни щодо COVID-19 буде оприлюднено наступного місяця, до чого Койперс додав: "Ми сподіваємося досягти ситуації, коли нам більше не потрібно буде закривати сектори, які ми щойно відкрили".

Уряд знову збереться для обговорення подальших послаблень 25 січня.

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Нідерланди

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