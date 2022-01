Глава МЗС Британії: РФ веде кампанію дезінформації, щоб виправдати вторгнення в Україну

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що РФ веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію і виправдання вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію та виправдання вторгнення на територію її суверенного сусіда Україну.

Росія має зупинити свою агресію, здійснити деескалацію та вступити до змістовних переговорів" - написала Трасс у Twitter.

Russia is waging a disinformation campaign intended to destabilise and justify an invasion of its sovereign neighbour Ukraine



Russia must halt its aggression, deescalate and engage in meaningful talks #StandWithUkraine