Україна вимагає термінового засідання Радбезу ООН і органів ОБСЄ після атаки РФ

Україна після останньої масованої російської атаки вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ.

Про це в Х повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає "Європейська правда".

Міністр повідомив, що доручив усім українським представництвам при міжнародних організаціях повною мірою використати весь арсенал багатосторонніх заходів у відповідь на варварський ракетний обстріл Києва з боку Росії.

"ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою терором проти цивільного населення", – заявив Сибіга.

"Ми негайно вимагаємо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ", – зазначив він.

За словами міністра, Путін намагається залякати Україну, атакуючи цивільне населення та руйнуючи житлові будинки, музеї, школи та критичну інфраструктуру. Він також намагається залякати світ, запускаючи ракети середньої дальності проти мирних міст, додав він..

"Все це вимагає рішучих та скоординованих дій з боку міжнародної спільноти. Ми закликаємо наших партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примушення її до всеосяжного, справедливого та тривалого миру", – заявив Сибіга.

Нагадаємо, лідери Франції та Німеччини виступили із засудженням масованої атаки Росії по Україні у неділю.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом після атаки.

Писали, що очільниця європейської дипломатії Кая Каллас засудила масовану російську атаку по Україні із застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" та анонсувала нові обговорення щодо посилення тиску на Москву.