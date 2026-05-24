Президент Фінляндії розповів, коли може бути відкритий кордон з РФ

Кордон між Фінляндією та Росією може бути відкритий лише тоді, коли буде отримано впевненість у тому, що Росія не використовує іммігрантів або біженців як зброю проти Фінляндії.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у неділю в програмі запитань і відповідей на Yle Radio Suomi, передає "Європейська правда".

За словами президента, впевненість у цьому має бути отримана від найвищого політичного рівня РФ.

Під час програми від аудиторії надійшло запитання про те, чому Естонія тримає свій кордон відкритим у трьох пунктах і туди не прибувають мігранти, тоді як фінський кордон закритий.

Стубб у відповідь розповів, що під час державного візиту до Литви відвідав кордон між Литвою та Білоруссю, де, як і раніше, існують проблеми з мігрантами.

Нагадаємо, поштовхом для спорудження паркану на фінсько-російському кордоні стала спроба Росії восени 2023 року влаштувати на східному кордоні Фінляндії штучну міграційну кризу – на зразок того, як режим Лукашенка зробив своїм європейським сусідам. У Гельсінкі відреагували повним закриттям сухопутного кордону з РФ, яке діє і досі – уряд не бачить передумов для скасування цього заходу.