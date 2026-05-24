Генсек Ради Європи: перспективу справедливого миру не зруйнувати залякуваннями чи силою

За словами генсека Ради Європи Алена Берсе, останні масштабні удари Росії по Києву знаменують чергову серйозну ескалацію війни.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами Берсе, повідомлення про застосування ракети "Орєшнік" свідчать про подальший розвиток подій, що викликає глибоке занепокоєння.

"Хоча сьогодні мир може здаватися віддаленою перспективою, українці повинні знати, що перспективу справедливого миру не можна зруйнувати залякуваннями чи силою", – наголосив генсек.

Він додав, що стійкий мир не може ґрунтуватися на безкарності.

"Відповідальність за скоєне має бути невід’ємною частиною будь-якого майбутнього врегулювання. У цьому контексті нещодавнє рішення щодо Спеціального трибуналу Ради Європи з питань злочину агресії, яке підтримали 36 країн та ЄС, є надзвичайно важливим кроком", – заявив Берсе.

У п’ятницю, 15 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

У Офісі президента України очікують запуску роботи спецтрибуналу вже наступного року.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив у Кишиневі, що цей трибунал допоможе правителю Росії здійснити те, чого він завжди хотів, – увійти в історію.