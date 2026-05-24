Мелоні засудила обстріл Росією українських міст

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на останню масовану російську ракетно-дронову атаку проти України.

Про це повідомили в італійському уряді, передає "Європейська правда".

Мелоні висловила солідарність з українським народом.

"Я рішуче засуджую потужний російський обстріл, який вкотре завдав удару по цивільній інфраструктурі України, причому рівень застосовуваної зброї постійно зростає", – зазначила вона.

"Ми й надалі рішуче працюватимемо разом із нашими європейськими та міжнародними партнерами, щоб підтримати процес досягнення справедливого та тривалого миру", – додала Мелоні.

Нагадаємо, лідери Франції та Німеччини виступили із засудженням масованої атаки Росії по Україні у неділю.

А міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом після атаки.

Писали, що очільниця європейської дипломатії Кая Каллас засудила масовану російську атаку по Україні із застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" та анонсувала нові обговорення щодо посилення тиску на Москву.