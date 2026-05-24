Армія Латвії завершила пошуки уламків дрона в озері

Національні збройні сили (НЗС) Латвії завершили пошукові роботи в озері Дрідзіс у Краславському краї Комбульської волості, де в суботу вранці впав і вибухнув дрон.

Про це повідомив агентству LETA представник НЗС Робертс Скраучс, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Представник НЗС сказав, що дрон розпався на кілька невеликих частин, і в неділю було прийнято рішення завершити пошукові роботи, оскільки все, що можливо, було знайдено.

Поки що невідомо, що це був за дрон. Усі знайдені деталі ще будуть вивчатися та аналізуватися.

Доступ до озера більше не обмежений.

Державна поліція в суботу, 23 травня, близько 8-ї години отримала від мешканців інформацію про падіння безпілотного літального апарата в озеро Дрідзіс, де при зіткненні з водою він вибухнув. В результаті події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 7 травня "заблукалі" українські дрони влучили у порожні нафтові резервуари на території Латвії, причиною цього потенційно може бути ШІ-складова у програмуванні курсу цих апаратів.

Україна після цього інциденту – досі найсерйознішого з усіх – визнала, що у нафтобазу влучили її дрони через російську РЕБ. Нагадаємо, ці події стали тригером для розпаду латвійської урядової коаліції.