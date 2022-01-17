"Буде належна відповідь": Білий дім попередив РФ щодо кібератак на Україну

Росія зіткнеться з "серйозними економічними наслідками" з боку Сполучених Штатів та західних союзників, якщо вона вторгнеться в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Щодо санкцій, те, що ми виклали, є дуже чітким сигналом для росіян, і ми зробили це узгоджено і в унісон із нашими союзниками, що якщо вони продовжать вторгнення в Україну, це матиме серйозні економічні наслідки. Якщо з'ясується, що Росія атакує Україну кібератаками, і якщо це продовжиться у майбутній період, ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю", - сказав Салліван.

Салліван сказав, що, якщо Росія справді здійснить військові дії, США "вживуть заходів, які завдадуть шкоди їхній економіці, завдадуть удару по їхньому стратегічному становищу в Європі і зміцнять солідарність НАТО".

"Ми готові у будь-якому разі. Якщо Росія хоче рухатися вперед за допомогою дипломатії, ми абсолютно готові робити це разом нашими союзниками та партнерами. Якщо Росія хоче піти шляхом вторгнення та ескалації, ми готові до цього теж, з сильною відповіддю, яка відрізає їхню стратегічну позицію", — сказав він.

Салліван додав, що адміністрація Байдена вже кілька місяців попереджає, що кібератаки можуть бути частиною "широкомасштабних зусиль Росії щодо ескалації ситуації в Україні" і США працюють з українським урядом над посиленням захисту.

"Це частина їхнього сценарію. Вони робили це у минулому в інших контекстах", — сказав він.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня хакери атакували сайти низки державних установ України, у тому числі МЗС. СБУ заявила, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

На стартовій сторінці МЗС розмістили повідомлення, зміст якого мав натякати на нібито польський слід зловмисників. Проте особливості тексту польською мовою дозволяють припускати, що ті, хто його писав або перекладав, не дуже добре володіють нею.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин також звернув увагу на недоліки тексту польською мовою та заявив, що перебіг кібератаки на сайти українських держустанов вписується в діяльність РФ проти Заходу.

ЄС і НАТО засудили кібератаку, Євросоюз та Естонія заявили, що нададуть допомогу Україні.

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