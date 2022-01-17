"Будет надлежащий ответ": Белый дом предупредил РФ по поводу кибератак на Украину

Россия столкнется с "серьезными экономическими последствиями" со стороны Соединенных Штатов и западных союзников, если она вторгнется в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

"Что касается санкций, то, что мы изложили, является очень четким сигналом для россиян, и мы сделали это согласованно и в унисон с нашими союзниками, что, если они продолжат вторжение в Украину, это будет иметь серьезные экономические последствия. Если выяснится, что Россия атакует Украину кибератаками, и если это продолжится в предстоящий период, мы будем работать с нашими союзниками над соответствующим ответом", - сказал Салливан.

Салливан сказал, что, если Россия действительно предпримет военные действия, США "примут меры, которые нанесут ущерб их экономике, нанесут удар по их стратегическому положению в Европе и укрепят солидарность НАТО".

"Мы готовы в любом случае. Если Россия хочет двигаться вперед с помощью дипломатии, мы абсолютно готовы делать это вместе нашими союзниками и партнерами. Если Россия хочет пойти по пути вторжения и эскалации, мы готовы к этому тоже, с сильным ответом, который отрезает их стратегическую позицию", — сказал он.

Салливан добавил, что администрация Байдена уже несколько месяцев предупреждает, что кибератаки могут быть частью "широкомасштабных усилий России по эскалации ситуации в Украине", и США работают с украинским правительством над усилением защиты.

"Это часть их сценария. Они делали это в прошлом в других контекстах", — сказал он.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры атаковали сайты ряда государственных учреждений Украины, включая МИД. В СБУ заявили, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

На стартовой странице МИД разместили сообщение, содержание которого должно было намекать на якобы польский след злоумышленников. Однако особенности текста на польском языке позволяют предполагать, что те, кто его писал или переводил, не очень хорошо владеют языком.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин также обратил внимание на недостатки текста на польском языке и заявил, что ход кибератаки на сайты украинских госучреждений вписывается в деятельность РФ против Запада.

ЕС и НАТО осудили кибератаку, Евросоюз и Эстония заявили, что окажут помощь Украине.

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