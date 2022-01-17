Кулеба: діалог з Німеччиною щодо постачання зброї продовжиться

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що обговорив з німецькою колегою Анналеною Бербок питання постачання зброї, і діалог з цього питання продовжиться.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на спільній пресконференції з німецькою міністеркою в Києві.

"Ми обговорили питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи і позицію української сторони. Але хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек, щоб зусилля в Нормандському форматі дали результати", - сказав Кулеба.

"Ми знаємо де, яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту нашої території. Наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться", - наголосив міністр.

Своєю чергою Анналена Бербок заявила, що позиція німецького уряду щодо постачання зброї лишається незмінною.

"Те, що я говорила двома тижнями і кількома місяцями раніше, незмінно. Позиція уряду Німеччини щодо експорту зброї відома", - сказала вона.

Бербок нагадала, що Німеччина підтримує Україну за багатьма напрямками і наголосила, що Берлін робитиме все для того, щоб не допустити ескалації кризи і використати всі дипломатичні можливості.

Як повідомлялося, посол України у Німеччині Андрій Мельник напередодні візиту глави МЗС до України закликав Берлін переглянути позицію щодо постачання зброї Україні.

Нагадаємо, німецьке видання Bild заявило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках механізмів Альянсу. За інформацією ЗМІ, Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували його.

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